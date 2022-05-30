無人科研船廣州下水 美媒：可軍事使用

可協同指揮 充當無人潛艇群「大腦」

據公開資料顯示，「珠海雲」號全長88.5米，最大航速18節，設計排水量約2000噸，計劃於今年底完成海上航行試驗並交付使用。「珠海雲」號由中船黃埔文沖船舶有限公司建造，是全球首艘智能型無人系統母船。其甲板可搭載數十台配置不同觀測儀器的空、海、潛無人裝備，能在目標海域佈置，並可立體動態觀測特定目標。

「珠海雲」於本月18日下水，但當時並未引起關注。美國科技新聞網站The Drive認為， 「這艘船很可能具備半自動運行能力，為了讓它在繁忙的港口區域航行，船員將通過遠程遙控來操作船舶的導航系統，至少可監控導航階段」。據稱，這對於人工智能技術的要求相當高。

報道亦稱，中國已經開始開發用於特定安全任務的無人水面艦艇。「珠海雲」號或者其他類似的船，理論上可以充當這類無人艇群的協同指揮中心。