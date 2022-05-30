第三艘航母料本周下水 因疫延期 衛星圖指船廠上月復工

明報記者 王聖辰

目前暫稱為003的中國最新一艘航母，有網民猜測或命名「江蘇號」，官方此前在4月23日解放軍海軍建軍73周年前夕，隱晦地透過宣傳片曝光，當時外界判斷其建造工作已進入收尾階段。但因上海等地此後爆發本土新冠疫情，導致003航母延遲交付，原定下水計劃亦被拖延。

會否搭載電磁彈射系統成焦點

不過，官方正追趕進度。近期有商業衛星圖像顯示，包括江南造船廠在內的幾座中國船舶集團船廠4月下旬已恢復造船作業，4000名員工的江南造船廠正忙於趕工。當下，除3套電磁彈射系統仍由覆蓋物遮蔽，003航母其餘艦體模塊目前已近完工。而外界認為，若官方料真選擇6月3日中國端午節這天讓新航母下水，意圖或與傳統文化中的「求吉利」不無關聯。據崇明海事局發出的通告，003航母料將於本周在江南造船廠下水。

對電磁彈射系統的研發使用，是003航母吸引外界廣泛關注的亮點之一。助力艦載機起飛、縮短滑跑距離的彈射器裝置，一直以來都是航母研發建造的核心模塊與技術難點。作為「001」、「002」代的遼寧號和山東號航母，兩者的艦機發射系統是依靠滑躍式的甲板，而不是目前被他國廣泛使用的蒸汽彈射器，這帶來浪費燃料、削弱戰鬥機有效載荷等諸多缺陷。而造價昂貴、佔據空間和浪費淡水的蒸氣彈射器也並非未來發展趨勢。美國、中國競相研發的類似磁浮列車原理的新式電磁彈射器，因能有效降低維護成本、提升航母自動化程度、減少對飛機的結構傷害等，而取代蒸汽彈射器成為最新的技術範式。

學者：不必憂慮跳過舊有技術

目前被認為採用電磁彈射系統的航母，在全球只有兩艘。一為正於大西洋海域密集訓練的美國福特號，二為中國的003航母。美軍已在電磁彈射的研發上遇到諸多技術困境，福特號甚至因此延遲完工下水，故003航母的電磁彈射狀况受到外界注視。澳門國際軍事學會會長黃東向本報表示，不必為中國建造003航母選擇跳過主流蒸汽彈射器，而配備技術前沿的電磁彈射器的這種「大躍進式」行為過度憂慮，稱這一技術取向正確，且已取得部分技術優勢，「即便退一萬步講，如試航時電磁彈射器有不盡人意之處，以中國的技術儲備，再用回成熟的舊式裝置亦非不可取」。