官方再推3標準 規定教材出版流程

據央視新聞報道，市場監管總局（標準委）早前發布3項國家標準，規定中小學數碼教材出版活動的基本流程，對中小學數字教材提出質量要求，給出檢測流程和檢測方法，並提出能夠兼容教育領域和出版領域的整體方案。3項標準將從今年11月1日起正式在內地實施。官方稱，實施該標準將為出版機構保障中小學數碼教材質量提供參考依據，為中小學數碼教材大規模出版傳播奠定技術基礎，將對後續中小學數碼教材的治理工作發揮作用。

稱道歉無用 官媒促追責

插圖風波一事持續發酵，官媒《法治日報》昨刊文，指「一句道歉、一個整改承諾就夠了嗎」，認為應依法追究刑事責任。該文還表示，百年大計教育為本，如果只是大張旗鼓地道歉整改，而沒有深挖根源、沒有人因此擔責，以後「毒教材」、「毒繪本」事件恐怕還會發生。警惕不良價值導向披上看似「美好」的偽裝向孩子下「讀手」，問題教材整改不能止於道歉。嚴查各環節失守責任人，嚴肅追責問責，才能發揮更大警示作用。