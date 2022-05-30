內地高考如期辦 封控區考生一人一考場

隨着疫情緩和，全國高考將如期舉行。北京市教委介紹昨介紹，北京市高考也將於6月7至10日舉行，今年特別設置封管控考點，選擇符合條件的賓館酒店或具備食宿條件的學校，主要用於考試當日仍然處於封控區或管控區的考生，為考生提供吃、住、行、考一條龍的考試保障。

北京稱，全市共設99個常規考點，分別在18個考區，安排正常參加考試的考生，按比例用考場。如果常規考點或周邊發生聚集疫情，原考點將移到備用考點，並規定封控區的考生一人一考場，管控區的考生可多人一考場，考位的間距不小於兩米，來自不同管控區的考生須安排在不同的考場。

另據教育部消息，教育部、國家衛健委持續指導各地結合本地疫情防控形勢，制定高考組考防疫工作方案及應急預案。包括準備充足的備用考點考場，對於確診者、密切接觸者等特殊考生，經專業評估後，可在當地設置的醫院考場、集中隔離點考場等參加考試；加強考場的環境衛生和消毒，各地衛生健康部門或疾控機構為每個考點安排專門的防疫副主考，專職負責涉疫常規工作和突發事件處置等。

（新冠疫情）