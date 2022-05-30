外企擬撤資 上海推復蘇措施挽留 多回應外商訴求 龔正：搶回疫情耽誤時間

內地前天新增215宗新冠病毒本土感染個案，其中上海佔122宗、北京佔21宗，無新增死亡個案。

稱傳達李克強上周會議精神

國務院總理李克強在上周三召開「全國穩住經濟大盤」電視電話會議，要求各地方政府在疫情反覆、外需下行壓力加大的背景下，「紮實推動穩經濟各項政策落地見效」。上海市衛健委網消息，市長龔正昨日傳達該次會議精神。他指出，過去3個月，是上海極不容易的日子。面對空前嚴峻複雜的疫情形勢，上海按照黨中央、國務院決策部署，疫情得到有效控制，形勢持續向好，為6月1日後全面恢復城市正常生產生活秩序打下較為紮實基礎。

龔正指出，要認清大局、把握大勢，充分認識當前形勢的極端嚴峻性和穩住經濟大盤的極端重要性。要堅決打贏經濟恢復和重振攻堅戰，全力推進復工復產達產，各區、各部門要抓緊排摸情况，全力支持和組織推動各類企業復工復產達產，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。

50政策本周實行 部分未列細節

央視新聞報道，在昨日下午舉行的疫情防控新聞發布會上，上海市常務副市長吳清通報《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》相關內容。該行動方案包括50條政策措施，涵蓋了助企紓困、復工復產復市、穩外資穩外貿、促進消費加快恢復、企進民間投資等一系列政策舉措（見表）。有關的方案將從6月1日起施行，到今年年底，部分未列執行細節。

在內地堅持疫情防控「動態清零」政策影響下，中國歐盟商會5月5日公布調查報告顯示，中國對歐洲業者吸引力大減，嚴峻的營商環境使將近四分之一企業開始考慮撤出中國，比例創10年新高。美國商人的撤出意願同樣高升，許多美資企業稱已在上海住所內被困1個月，且正積極安排返國行程。海外公司正迴避中國的投資項目。

上海昨發布的經濟恢復和重振行動方案，亦對外資訴求作出回應。方案提到「多措並舉穩外資穩外貿」，包括支持外資企業恢復生產經營，實行專人跟蹤服務，幫助重點外資企業解決復工復產，切實穩定外資企業的發展預期。另外還會加強與外企高管面對面溝通，主動介紹上海市疫情防控形勢和策略，充分聽取外資企業意見和建議，建立諮詢和解決問題的常態化機制，幫助外資企業解決實際問題，切實修復和提振外資企業信心。

對於外商最為關注的員工及家屬因封城被困的問題，方案亦提出，為外資企業派駐上海的外籍員工及家屬、開展重要商務活動的全球高管和專業技術人員，以及外貿企業重要海外客戶辦理來華邀請函和出入境手續提供便利。

稱6月復常 周三起搭車須持陰性證明

另外，當局表示由周三凌晨起，進入有明確防疫要求的公共場所和乘搭公共交通工具的人，必須持有72小時內核酸檢測陰性證明。離開上海者須提供48小時內核酸檢測陰性證明，以及24小時內抗原檢測陰性證明。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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