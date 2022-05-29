歌手羅大佑微信演唱會 兩岸4000萬人看直播

正能量歌單 無受爭議作品

直播演唱會在當晚8時舉行，68歲的羅大佑白髮蒼蒼，戴着黑框眼鏡、穿著米白T恤、卡其長褲，在花蓮一片空闊的草坪上登場彈奏《滾滾紅塵》，背後是搭建成露營地的天幕，頭頂是星空，蟲鳴聲從頭至尾伴隨這場名為「童年」的線上演唱會。羅大佑說：「夢是最美的，尤其當我們回到自己最初、最初那個夢，有父母保護的夢，有社會保護的夢，那個夢叫做『童年』……。」他還說：「雖然世界還在疫情之中沒有完全脫身，各行各業都受到影響。但我們依舊相信，明天會更好。」

「第一財經」稱，對羅大佑沒唱探討台灣經濟起飛後城鄉巨變的《鹿港小鎮》感到遺憾，並指「曾經代表先鋒、唱着『有人在黑夜中槍殺歌手』的羅大佑，在年近古稀之年不但變得溫和，也在商業的驅使下完成了這場線上狂歡」。自由亞洲電台稱，羅大佑直播開出的是「一張精挑細選、正能量滿載的歌單」。在北京的80後成先生稱，昨晚朋友圈被羅大佑刷屏，「彷彿又回到了大學時代，聽着學校廣播台裏播放着羅大佑歌曲的歲月」。

上月，大陸搖滾樂之父崔健舉行的線上演唱會，吸引超過4500萬人收看，當時他也沒有演唱具有反叛性的名作《一無所有》、《一塊紅布》和《最後一槍》。「第一財經」稱，獨家冠名商透露，崔健和羅大佑的兩場線上演唱會，他們分別支付了千萬元的演出費，「愈是被視為時代見證者的音樂人，愈能助力品牌方完成一場聲勢浩大的現象級營銷」。