教育部排查教材 促政治正確符審美習慣

涉事人教社的教材自2012年教育部審定以來，已使用近10年。近日，書中部分插畫人物被指眼距寬、眼睛無神及伸脷等行為，整體畫風怪異；更有配圖中的男孩私隱部位被過分強調。有關教材插畫問題成為民間熱話。

涉事出版社整改 重繪教材插圖

教育部昨宣布，責成人民教育出版社立即整改，重新繪製教材插圖，確保今秋開學使用新教材。教育部將組織專家團隊嚴格審核把關。教育部要求，全面排查全國中小學教材，重點是教材內容、插圖等，「要求確保教材堅持正確政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣」。同時歡迎各界透過教材問題快速反映通道，提出意見建議。

人民教育出版社隨後發聲明指，深感自責和內疚，表示深深的歉意。聲明指出版社已成立專班，全面負責小學數學教材插圖整改工作；將在全國範圍內重新遴選優秀設計團隊，更換小學數學全套教材的所有插圖；深刻汲取教訓，舉一反三，對出版社其他教材深入排查。

業內人士多認為，童書插圖出現問題，估計是「三審三校」流程存在疏漏。童話作家鄭淵潔透露，曾有主編「自肥」將自己的文章放進課本，批評「某些人為自己的小圈子謀利益」。《環球時報》前總編胡錫進亦表示，不太理解為什麼會發生這樣的事，希望創作者交代動機。

童書「扁鵲治病」插圖被指不雅

除了教科書，坊間一些兒童繪本亦被指含有不雅成分。例如《萬大姐姐有辦法：三個醫生》中扁鵲治病的故事插圖被指曖昧，圖中有女性身著肚兜，還有男性赤裸上半身坐在一旁；繪本《流汗啦》一張插圖是兩男童捧着女生的手臂，伸出舌頭「舔汗」。杭州柒海圖書有限公司在微博透露，昨日收到通知，所有已出版的少兒漫畫繪本全面進入自查階段，未推出的漫畫將會因此延期。