訪疆監獄前教培中心交流 巴切萊特倡檢視反恐政策

結束6日訪問行程

稱交流人士沒受監督

在結束6日行程後，仍身在中國的巴切萊特在昨晚透露，她在新疆訪問期間，到過一個監獄及已改建為學校的前教培中心，並與一系列的公民社會組織、學者、社區和宗教領袖互動。巴切萊特稱，她在學校訪問時，曾詢問該校副校長有關人權的問題。而在喀什的男子監獄，她參觀了牢房、醫院和法院。形容監獄「非常開放和透明」，當局亦能回答她團隊的所有問題。但她說，那些囚犯不一定是因為與極端主義有關罪行而被關押。至於與公民社會組織成員對話，她說「所有談話和這次會議都是由我們組織的」，並稱「他們沒有受到監督」。

籲向海外維族提供失聯家屬信息

據巴切萊特辦公室透露，她在新疆期間到訪過首府烏魯木齊及喀什，但沒有照片或更多細節流出。巴切萊特表示，無法評估「職業教育和培訓中心」的全部規模，因為已經拆除；但她向北京表示擔憂，指這些設施的運作缺乏獨立的司法監督、使用武力的指控和不當限制宗教活動。她表示：「我鼓勵當局審視反恐及去極端化政策，以確保符合國際人權標準，特別是避免採取專斷和歧視性的做法。」

她還呼籲中國當局向在海外的維吾爾家庭，提供他們無法聯絡上的國內親屬的信息，「我們（向他們）提出很多案件，非常重要的案件」，並稱分享了聯合國對律師、人權捍衛者和其他人的合法活動，在國安框架下受到懲罰的擔憂。

她重申，此行並非調查中國的人權政策，而是一次與中國政府、民間團體和學者坦誠交流的機會；並透露她的辦公室與中國同意成立一個工作組，就反恐、互聯網和法律保護方面的少數民族權利和人權問題交換意見。

對港國安法下記者律師被捕深感憂慮

彭博社指出，巴切萊特在記者會上大多迴避爭議問題，她回答得最仔細的問題是來自中國國營媒體、有關美國槍支暴力和種族主義的提問。當問及有否見過被拘留或失蹤的社運人士和異見者時，她無回應。

另外，巴切萊特提及，在訪問前曾透過視像，與關注新疆、西藏及香港狀况的非政府組織會面。關於香港，她表示，香港政府繼續推廣民間團體及學術自由保障人權，而非阻礙人權；對國安法下有記者、律師和社運人士被捕深感憂慮，呼籲港府盡力促進、而非窒礙公民社會及學界去保障人權。