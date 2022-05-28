疑防疫拖延急救 京男不治 順義醫院疑拒收 急救中心遲出車 官方承諾整改

北京市懷柔區居民宋×武26日晚在微博稱，其獨子宋×新租住在順義區南彩鎮一間公寓，5月11日凌晨因突感胸悶、胸痛，於3時38分致電120急救中心求救，等至4時03分，急救中心來電告知順義區醫院因疫情防控原因無法接收，正聯繫區婦幼醫院。至4時21分，其子在路邊等待時暈倒在地。至4時32分，急救車抵達現場，但並沒採取任何搶救措施。凌晨5時，急救車到達5公里外的順義區醫院，經數分鐘溝通，宋×新被送入急診室，經搶救兩個多小時，於7時30分左右不治。

10分鐘車程 終耗個多小時送院

宋×武指出，從醫院到其子住所只需10分鐘左右，認為順義區急救中心以沒有協調好接收醫院為名遲遲不派人；而醫院先是因其子來自疫情管控區拒收，後又沒有提前做好搶救準備，最終延誤急救釀成不幸。他強烈請求當局立即調查公布事實真相，對責任單位、責任人嚴肅追責問責；督促相關單位立刻整改，不要再給老百姓帶來傷害；並督促責任單位、責任人正式賠禮道歉，並承擔全部責任及作民事賠償。

《新京報》昨引述當局通報稱，順義區委區政府和北京市衛健委已第一時間成立調查組，連夜進駐順義區醫院及順義120急救分中心，對當晚急救調度情况、急救反應時間、院前救治過程、院前院內急救對接等展開全面徹底調查。現已對順義急救分中心負責人及相關責任人停職，接受調查。通報稱，區衛健委已聯繫逝者家屬，對死者表示哀悼，對其家屬表示慰問。區政府也承諾對醫療衛生系統檢查整改，認真查找漏洞，深刻汲取教訓。

5月10日前後，北京多地爆發疫情，但順義區並非重災區，當日僅新增1例。

不滿嚴控防疫 天津大學生抗議

前日北京新增22例本土確診和7例無症狀感染者。相鄰的天津市，新增9名感染者。對於當局嚴格防控，南開大學一直以不同方法表達不滿，除北京有大學生聚集示威外，天津大學的學生也在26日晚聚集在廣場高聲抗議。

（綜合報道）

（新冠疫情）