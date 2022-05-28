北京聞風：二十四節氣文化回歸 彰顯社會心態 ／文：鍾鳴九

暫且拋開所謂「創意抄襲」不談，單就「今日小滿，人生小滿就好」廣告文案來看，短短10個字，小滿共出現兩次，足見國際老牌車企對中國古代生存哲學的理解與認同。廣告中「小滿」之妙用，也是對二十四節氣文化張力的印證。

二十四節氣沿用至今2000餘年，是古人指導農事活動的一項曆法。在二十四節氣中，大多顧名思義，如立春、夏至、冬至，唯獨「小滿」乍聽起來有些令人費解。其實小滿指的是中國北方地區麥類等夏熟作物，籽粒雖然飽滿，但尚未完全成熟的狀態。

包涵陰陽平衡哲學 對社會發展有意義

依據天文物候和自然時序形成二十四節氣，對中國農耕文明發揮巨大作用，也形成中國人面對客觀規律，親近自然、尊重和保護自然的樂觀生活態度。體現在傳統文化上，「小得盈滿」是還有上升和進步的空間，以及滿而不損，滿而不盈，滿而不溢的中國哲學，也是中華民族生生不息的智慧密碼。

河南登封文化館閆松濤館長認為，二十四節氣已不單是對物候變化、時令順序的記錄，其文化內涵更包含着中國人講求陰陽平衡、左右兼顧的處世哲學和世界觀。二十四節氣文化回歸，對當今社會發展具有積極意義。

近年來，受疫情影響，心理健康狀態備受內地公眾關注。近期發布的一份《2021心理健康行業年度報告》稱，居民心理狀况差異仍然巨大。2020年初，年齡愈小，心理健康指數愈低。其中95後最嚴重，60前最健康。到2021年，整體心理健康狀况有明顯提升。尤其90後和95後，從原先處於各年齡段中心理健康狀態的低谷，躍升成如今相對最健康的群體。

同時，官方也重視二十四節氣的文化引領和建設工作，從中汲取社會價值觀念的精髓，營造和諧的社會氛圍。

2021年，農業農村部聯合文旅部共批准四個項目列入「二十四節氣」國家級非遺擴展名錄。目前為止，國家級和省級「二十四節氣」類非遺項目分別有50和60餘項。而在今年初舉辦的北京冬奧會開幕式上，也以「二十四節氣」倒計時短片作主題。

目前，各地有關二十四節氣的民間文化活動不斷興起。在古城登封，每逢冬至、夏至都會舉行「周公測日影」這一古老活動，形成當地民眾認知自然，與自然親密互動的一種文化現象。

文：鍾鳴九