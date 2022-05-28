王毅：南太地區應是合作舞台 非競爭擂台

綜合外交部網站及新華社等報道，在所國首都霍尼亞拉，王毅先後和該國代理總督奧蒂、外長馬內萊、總理索加瓦雷會晤。隨後見記者介紹此行目的時，王毅提出中國在發展同南太島國關係上奉行「四個堅持」，包括堅持平等相待、堅持相互尊重、堅持合作共贏及堅持開放包容。

此前多家外媒指出，中所兩國簽訂安全協議或使中國在該區域拓展軍事據點，引發西方多國憂慮。作為回應，王毅在闡述時強調，「南太地區應是開展合作的舞台，而不是惡性競爭的擂台」，指中方同島國合作「不針對任何國家，也不受任何國家干擾」。

結束所國行程後，王毅轉往基里巴斯。在4小時停留中，王毅同該國總統及外長就漁業、教育和衛生問題討論。對於被指中國亦與基里巴斯商討類似中所安全協議，當地官員否認，稱該國只希望與中國加強貿易和旅遊，對安全問題不熱中。