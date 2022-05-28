消息：市監總局長張工任天津市長

中共中央政治局昨日（27日）召開會議，審議《中國共產黨政治協商工作條例》。中共總書記習近平主持會議。央視報道，會議強調，要確保政治協商正確的政治方向，通過政治協商求同存異、聚同化異，在根本問題、重大問題上統一認識，把各方面力量緊密團結在黨的周圍。報道稱會議還研究了其他事項。

北京消息人士稱，近日將再有一波人事變動，除此前傳聞的副外長樂玉成將出任廣電總局副局長外，張工料任天津市長。原天津市長廖國勳上月27日，因突發疾病經搶救無效離世，終年59歲。61歲的張工長期在北京任職，2018年出任中華全國總工會副主席、書記處書記、黨組副書記；2020年擔任市監總局黨組書記、局長。

王小洪料任公安部長

而現年65歲的王小洪，一直被視為習近平的親信，在習任福州市委書記時，其任福州市公安局副局長。2012年習近平上台後，王先從廈門市公安局長升任河南省公安廳長，3年後再調任北京市公安局長，負責京畿保安。2018年再升正部級的公安部常務副部長，去年更成為公安部歷來首名不是部長的部黨委書記。

此外，消息又稱，習的「文膽」、中央黨校（國家行政學院）常務副校（院）長李書磊，也將任中宣部常務副部長；中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟，則出任中央黨校（國家行政學院）常務副校（院）長一職；其空缺則由中央外事工作委員會辦公室副主任劉建超接任。

另據《中國組織人事報》報道，5月23日，中央組織部組織召開幹部教育培訓工作視頻座談會。中組部副部長彭金輝出席會議並講話。這意味此前擔任重慶市委常委、組織部長的彭金輝，已出任新職。

明報記者