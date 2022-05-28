教材風波 官媒：須握正確政治方向 問題插圖愈揭愈多 有女生走光男生摸胸

父女關係 教科書形容「圈養」「飼養」

昨日有關「起底問題教材」的討論，佔據了社交平台微博熱話榜多個位置。網民揭出更多「問題」材料，例如有教科書的插圖中，玩遊戲的女生露出底褲，或被男生疑似觸摸胸部、撩裙。小學六年級《道德與法治》的教科書，則有文字將父女關係寫為「圈養」和「飼養」關係，「他真誠地說他的確想『圈養』，只是親自飼養的時間少，以後一定改進」。

除了涉及審美、性暗示問題，人教版的數學教材部分插圖被指過分親美，例如有小孩穿著星條旗的衣服，或帶有英文字母的帽子。中國廣播公司出版社的《小學期末歸類複習與檢測》封面，則被發現小動物駕駛着飛機，機翼上塗有紅色圓形的圖案，與日本軍機相似。在全國青少兒口才考級系列教材中，還出現一幅錯誤的中國地圖。

除了教材，還有一些兒童繪本被指涉及不雅。在江蘇鳳凰少年兒童出版社的《流汗啦》繪本中，有圖片顯示，兩名男生雙手抱着女生的手臂，並伸出舌頭舔着。旁邊的文字寫着「姐姐，你好漂亮，你的汗是什麼味道呢？」，出版公司「東方娃娃」編輯部昨回應，這本書已下架，並組織專家重新審讀。

業界：或三審後才有插圖 易出錯

對於教科書出現意識不良的內容，一些負責出版工作的編輯直指離譜。出版社的教材編輯呂路表示，教材比一般圖書的審核更嚴格，除了經歷普通的審校流程，還要送到教材主管部門去審核。有5年國有出版社編輯經驗的杜蕾亦形容，這些錯誤令人匪夷所思。他指出，出版一本書要經過「三審三校」的嚴格流程，即要經責任編輯、副編審、編審三次審稿；之後要在校對部門經歷三次校對。不過相對文字而言，圖片容易被忽略，「圖片一般是出版社請插畫師去繪圖，進度不好掌控，有時候圖片完成時書本已經過三審，再配到書本，沒有經歷完整的三審三校，容易出錯」。

不少網民感到相當氣憤，稱「教材插圖這檔子破事兒，真真就讓我感覺到：敵人就在內部​」。還有人翻出以前的兒童宣傳畫和教科書插圖，稱「懷念以前的精氣神」。

官媒《人民日報》昨發表評論，稱教材插圖不只關係審美培育，更關乎價值養成。教材的編寫與設計更需有強烈的責任心、使命感，牢牢把握正確的政治方向和價值取向。

在問題教材揭發之前，教育部等五個部門近日聯合印發《關於教材工作責任追究的指導意見》，針對教材編寫、審核、出版等環節的主要責任問題，明確教材工作責任承擔主體和追責處理方式，強調建立分工負責、協調配合的工作機制。

至於最先揭發有問題的人教版數學書，負責插圖的北京吳勇設計工作室，一直沒有回應事件。但在天眼查等網站，未能查詢到相關企業的工商登記信息。公開資訊顯示，吳勇是知名設計師，畢業於中央工藝美術學院（現清華大學美術學院），曾以汕頭大學長江藝術與設計學院視覺傳達主任、教授，中國出版協會書籍裝幀藝術委員會副主任等身分亮相。

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