辦喪事兼顧防疫 深圳要求死者檢測陰性

「i深圳」App是廣東省深圳市政府提供政務服務的手機應用程式。根據截圖，「智慧殯葬」頁面的提示又提到，提供逝者核酸檢測證明，是根據封控、管控、防範區疫情防控的核酸檢測要求。而在過往，辦理殯葬手續人士只需提供《死亡證明》或《遺體接運單》即可。

涵蓋封控管控防範3區逝者

有關截圖引起網民爭議，有網民指直「簡直是笑話啊」，嘲諷「沒做核酸不能死啊」、有人建議逝者的核酸檢測報告同步也燒一份，「不然，牛頭馬面可能不帶路去見閻羅王」。亦有網民認為這樣做是必須，「死者也有病毒，傳播開就麻煩大了」。

「天目新聞」報道，深圳市疫情防控中心工作人員表示，目前沒有查詢到相關內容的政策和文件。深圳市殯儀館工作人員則表示，該政策今年以來一直存在，由深圳市衛健委、民政局、公安局3個部門聯合發布，來自疫情封控、管控或防範區的辦喪事人士的確須提供逝者的核酸檢測證明。

工作人員：現時疫情毋須實施

深圳市殯儀館是全市唯一殯儀館。該工作人員說：「疫情期間，對於封控管控防範區的逝者，一般是要有24小時以內的核酸檢測證明，如果沒有的話，深圳的防疫站點也能應急做核酸，一兩個小時就能出結果。實在無法出示的情况下，也可以提供家屬的核酸證明。如果逝者本身患有新冠肺炎，殯儀館也有相應的政策和處理流程。」不過工作人員又稱，就現階段深圳疫情而言，辦理喪事流程毋須提供逝者核酸檢測證明。

內地當局近期強調提升疫情監測預警靈敏性，大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。綜合傳媒報道，常態化核酸檢測如今對內地民眾已是生活日常。目前北京、上海、深圳、杭州、大連、南昌、蘇州等至少17個城市，進入公共場所須出示核酸檢測陰性證明，共涉約2億人。

（綜合報道）

（新冠疫情）