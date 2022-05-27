官媒稱巴切萊特「欽佩中國保護人權」 聯國指錯

美國之音報道，聯合國人權高專辦公室發言人斯羅塞爾（Elizabeth Throssell）在發給美國之音的電郵中說，巴切萊特確實「讚揚了中國在消除貧困方面取得的成就」，但並沒像中央電視台所報道曾說「欽佩中方在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等方面所作努力和取得的成就」。

巴切特前天與習近平會晤，新華社、央視等官媒報道稱巴切萊特表示：「我欽佩中方在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等方面所作努力和取得的成就，讚賞中方為維護多邊主義、應對氣候變化等全球性挑戰、促進全球可持續發展等方面發揮的重要作用。」

報道「讚揚中國維護多邊」

澄清「華可發揮關鍵作用」

斯羅塞爾表示，巴切萊特說「中國在多邊機構中可以發揮關鍵作用」， 但巴切萊特對央視一篇報道的英文字幕提出異議。該報道稱她「讚揚了中國在維護多邊主義方面發揮的重要作用」。斯羅塞爾指巴切萊特實際上說的是「我們將討論敏感、重要的人權問題，我希望這次訪問將有助於我們共同努力，促進中國和全球的人權」。

有人權組織擔心，巴切萊特的中國之行不會揭示任何有關中國當局對待維吾爾人的新情况。他們認為，上述誤導性聲明是中國試圖控制有關這次訪問的資訊以至訪問本身的例子。總部位於美國華盛頓哥倫比亞特區的非牟利研究機構「維吾爾人人權項目」高級項目官員彼得·歐文說：「這是一個非常明顯的例子，表明中國政府試圖以一種不那麼微妙的方式來安排這次訪問，以使之有利於他們。」