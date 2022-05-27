章詒和：任教學校促接受境外訪問先報備

本報記者昨致電章詒和北京家住址電話及手機時，發現通話均不同程度受阻，經多番測試均如此；及後向章本人求證，她認為應是當局「故意不讓接聽」。談及校方施壓一事，章詒和稱昨日早上，研究生院專責老幹部事務的工作人員來電，先以寒暄口脗轉達研究生院領導對她的問候，後突然提出要求她今後接受任何境外媒體採訪時，均要先向校方報備，批准才能受訪。章聽罷即回覆「絕不服從」，指「這是侵犯我的公民權利，屬於違法」，更要求對方將她對校方做法的不滿轉述校領導。

稱素與校方友好 料國保指使

章詒和稱，自己一向與校方關係良好，同歷任領導共事融洽，但近年校方對其偶有類似施壓做法，今次通話亦非首例。章表示，她知「這並非研究生院的主意，也非中國文化旅遊部的意向」，而是背後「受公安、國保的指使和要求」。章詒和早前就其個人微信突被禁多項功能一事，曾接受《明報》、中央社等訪問，在網絡引發關注。章指校方此舉或與是次採訪有關，而官方防範境外傳媒的「傳統一直都在」，在「快到六四這個時間點」更「防範甚嚴」。

胡佳被促離京 「6．4後回來」

章又表示，其好友、內地社會活動家胡佳昨日亦接到北京警方電話，要求他「必須在6月1日前離開北京，待6月4日之後再回來」。章認為當局這類六四維穩的做法，今年亦已開始用到她身上。

現年79歲的章詒和是中國民主同盟和中國農工民主黨的創始人和領導人之一章伯鈞之女，其著作《往事並不如煙》（又名《最後的貴族》）等在香港廣受歡迎。

明報記者 王聖辰