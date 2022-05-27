路透：華擬與10島國簽安全協議

暫一國擬反對 指華欲控制太平洋

據路透社報道，王毅本月30日會於斐濟與太平洋島國共同召開外長會議。中方已草擬一份涵蓋中國與太平洋島嶼的安全和貿易的區域協議，冀為該區域舉辦警務培訓，建立自由貿易區及在國家安全領域合作。中方早前向10個太平洋島嶼發送一份公報草案和五年行動計劃，至目前已引起密克羅尼西亞聯邦反對。該國總統帕努埃洛（David Panuelo）向21個太平洋國家領袖發信，指中國有意控制太平洋區域，可能威脅區域穩定，甚至引發「新冷戰」局勢。

澳洲外長先於王毅訪斐濟

另一邊廂，澳洲新任外長黃英賢（Penny Wong）昨訪問斐濟。她在聲明中強調訪問「展現我們對斐濟的友誼，以及與太平洋地區互動的重視」。她表示，中國表明其企圖，澳洲新政府亦然，「我們想打造強健的太平洋大家庭，我們想為太平洋區域注入新能量，並給予更多資源」。