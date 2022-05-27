王毅訪所羅門 稱華無意建軍事基地 紐延長在所駐軍 澳撥30億援太平洋區發展

外交部網站公布，王毅南太平洋之行將一連10日，對所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟、湯加、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞、東帝汶等8國展開正式訪問，另與密克羅尼西亞聯邦以視像形式作「雲訪問」，跟庫克群島總理兼外長、紐埃總理兼外長視像會晤，並在斐濟主持召開第二次「中國—太平洋島國」外長會議。

稱助所羅門警務執法 一切「陽光下運行」

所羅門群島代總督奧蒂昨日在首都霍尼亞拉總督府會見王毅。奧蒂表示，感謝中方此前為所方基礎設施建設和抗疫提供寶貴支持；中方此訪將為所中合作帶來新亮點、注入新動力。王毅說，中國一貫主張大小國家一律平等和國際關係民主化，反對一切形式強權霸凌，稱中所建交符合兩國根本和長遠利益，期待中所關係後來居上，成為中國同太平洋島國互利合作的高地，相互信任的典範。

王毅在昨日與所國外長馬內萊會見記者時表示，雙方簽訂的安全合作框架協議是主權國家之間的合作，旨在協助所方提升警務執法能力，同時保護在所中國公民和機構安全等，合情合理合法，一切都在陽光下運行。王進一步闡述兩國推進安全合作的3項原則：一是充分尊重所方國家主權；二是協助維護所社會穩定，「無意建立軍事基地」；三是與地區安排並行不悖。王毅強調，太平洋島國都是主權獨立國家，不是誰家的「後院」，有權做出自己的選擇。他又稱，對中所正常安全合作的任何干擾破壞都不可能得逞。

疑外泄文件指華艦可停留補給

中所兩國安全協議的最終文件此前一直保密，直至3月有反對者將草案泄露到網絡。該文件以維護社會秩序需要為由，可允許中國派遣警察、武警、軍事人員等前往所國，中方亦可安排艦船赴所訪問或在當地作後勤補給、中途停留，雙方要對協議內容保密。

中所安全合作引發多國對中國試圖在南太平洋建立戰略據點的憂慮。新西蘭周三（25日）宣布，其軍隊在所國部署將會至少延長至2023年5月，其外交部表示，所國外長已再次保證這項協議不會導致中國在該國建立軍事基地。澳洲外長黃英賢昨亦表示，澳洲未來4年會為太平洋的海外發展援助注資5.25億澳元（約29.2億港元），以及深化國防及海上合作。

紐：所國保證華不建基地

英國《金融時報》早前引述美國和盟國官員報道，北京正與至少另外兩個太平洋島國商討類似「中所模式」的安全協定，包括距離美國設有印太司令部的夏威夷3000公里的基里巴斯。

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