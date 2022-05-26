多地常態化檢測巨額費用 醫保局：不得用醫保

內地的醫療保險基金由用人單位與個人繳費建立。「第一財經」引述一名醫保業內人士表示，近日南方某地向國家醫保局請示，是否可用醫保基金支付大規模檢測費用，國家醫保局回覆這種做法「不符合現行規定」。而多地醫保部門近日收到醫保局抄送的函件，明確提出要求相關地區立即整改。

報道指出，由於上述該地醫保基金結餘量非常大，在抗疫這兩年間，允許動用醫保基金支付大規模檢測的費用。除了上述函件中要求整改的南方某地外，江蘇省醫保局近期也對省內個別城市整改。

分析：一二線城市年耗6717億元

另外，有一些地方已經明確了檢測費用的資金來源，例如南京市財政局昨在官網發布，南京財政統籌安排資金支援疫情防控，明確規模核酸檢測經費結算政策。

內地本月初要求大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」。另外，據不完全統計，目前至少已有湖北、江西、湖北等6省，以及近30個城市進入常態化核酸檢測。據東吳證券首席宏觀分析師陶川等人的測算，若在所有一二線城市開展常態化核酸檢測，支出每年達6717.5億元人民幣。

學者：中小城市原已較大財政壓力

中國人民大學公共管理學院教授許光建表示，一二線城市的財力能夠承擔常態化核酸檢測的高額成本，但中小城市本來就面臨較大財政壓力，可能需要額外的財政工具給予支持。他稱要建立特殊轉移支付機制，運用好中央財政直達資金，進一步支持疫情防控工作。

（新冠疫情）