封校數周 北師大生示威促放我回家 京隨後宣布全市大學生可返鄉

自4月底爆發本土疫情以來，北京雖沒有封城，但中心城區除了西城區外，幾乎所有市中心區域已實施居家辦公和嚴格管控。各所大學亦實施封閉式管理，學生對無了期的疫情和校內安排充滿擔憂。

組織者籲學生手機播校歌亮光

前晚，在已封閉數周的北京師範大學，學生們不滿學校已停止面授課，為何不允許學生返鄉上網課；校內出現聚集示威。根據現場片段顯示，學生前晚聚集於校內的邱季端體育館外，有教師等人員在安撫學生，並稱「等開完會再看結果」；另有畫面顯示學生在遊行。

據有關宣傳資料，組織者呼籲參與的學生用手機播放校歌，並打開手電筒。具體訴求是校方交代考試方式和時間、放假時間和能否返鄉；並要求校方在示威過後不追責，不約談。示威片段一度在網上流傳，但目前微博上已找不到有關「北師大遊行」的帖子；有消息透露，學生們在午夜散去，校方亦承諾學生不會因此事受罰。

政法大學曾周一抗議同「奏效」

除了北師大，中國政法大學的學生也在周一（23日）發起聚集，要求校方准許學生返家上網課。次日校方允許學生申請離校。

在本月中，北京大學萬柳校區在沒有諮詢下，在學生宿舍和教職工區域之間築牆區隔，學生行動受限。部分學生抗議，要求「同住同權」，更動手拆除金屬隔板。在過去的周末，北大向學生發出信息，鼓勵學生離校返鄉，並對選擇不離校的同學，校方表示未必能保證及時就餐，希望他們「在加強管制措施下，不要抱怨和鬧事」。

而在清華大學，校園食堂已關閉。校方在本周一也允許學生申請離校，並對國際生提供國際航班的資訊。

北京市委教育工委副書記李奕昨日宣布，各高校可靈活安排下一階段的期末工作，在做好期末各項安排的前提下，同學可安全有序返鄉返家。根據教育部要求，指導離校學生做好自我防護，做到學校家庭點對點閉環管理。

內地在爆疫期間，本土疫情反彈的大學多實施封閉式管理。例如3月爆疫的吉林省，數十萬大學生一直被封在校內，有些學校出現限制打熱水、上洗手間要排隊的情况。直到5月初該省宣布實現「社會面清零」，大學生才能回鄉。在上海，有64間大學、多達74萬學生已封閉兩個多月。

明報記者

（新冠疫情）