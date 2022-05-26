六四前美企配合京審查

Bing自動建議功能審查敏感人名

「美國之音」報道，「公民實驗室」項目報告說，微軟的「必應」自動建議功能審查的關鍵詞，包括現任和前任中國領導人、持不同政見者、政治活動家和宗教人物的名字。被審查最多的關鍵詞前五名依次是「習近平」、「坦克人」、「李文亮」、「江澤民」和「郭文貴」。在北美地區，此類名稱被屏蔽的搜索不限於中文，審查甚至針對這些敏感人物的英文拼寫。

天安門學運領袖、美國非政府組織「人道中國」主席周鋒鎖說，「微軟這樣做是為虎作倀，是值得譴責的。」目前看不到任何可以促使微軟轉變其審查做法的理由，「他們在中國有很多生意，有很多僱員」。

微軟：無法顯示自動填寫因故障

微軟方面表示，無法顯示自動填寫功能是技術故障所致。微軟「必應」是唯一獲准在中國運營的外國搜索引擎。

除微軟外，追蹤蘋果公司在中國審查行為的美國公民行動網站AppleCensorship.com統計指出，對於中國政府提出的刪App要求中，蘋果公司的配合率達98%，其中包括「美國之音」的App。

蘋果App Store被指刪新聞程式

蘋果公司政府事務高級總監蒂莫西·鮑德利（Timothy Powderly）當時在回覆信件中說：「我們必須遵守當地法律，即使有時我們可能不同意這些法律。」