王毅盼此行助止「謠言」 贈習人權論述書

綜合新華社、中新社等報道，該書由中共中央黨史和文獻研究院編譯，由中央編譯出版社近期出版發行。根據官方介紹，該書對國內外讀者「深刻理解習近平有關重要論述的豐富內涵，深入了解中國尊重和保障人權的偉大實踐，增強當代中國人權觀的吸引力、感染力、影響力，具有重要意義」。

「閉環式」訪問 沒記者隨行

中方表示，巴切萊特此行訪問採取「閉環方式」，沒有記者隨行。由於疫情原因，巴切萊特亦未獲安排前往北京，而改以視像方式在廣州與國家主席習近平線上會面。

動身前往新疆喀什和烏魯木齊前，巴切萊特應廣州大學人權研究院邀請昨在該校英文演說。她表示，多邊主義為人們在區域和全球範圍內進行對話創造了空間，而作為聯合國安理會常任理事國及維和預算第2大出資國，中國可以在多邊討論中發揮重要作用，幫助在和平與安全、可持續發展，以及氣候變化等問題上，取得有意義的進展。