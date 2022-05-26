晤聯國專員 習：願與各方人權合作 巴切萊特讚中國維護多邊主義 英指疆文件令人震驚

據新華社報道，習近平視像會見已抵達廣州的巴切萊特。中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及外長王毅等中方官員一同參加會見。

稱人權問題不存在十全十美理想國

習近平歡迎巴切萊特訪華，表示中國成功走出一條「順應時代潮流、適合本國國情」的人權發展道路，「我們不斷發展全過程人民民主，推進人權法治保障，維護社會公平正義，中國人民享有更加廣泛、更加充分、更加全面的民主權利。中國人民的人權得到前所未有的保障」。

習近平稱，人權保障沒有最好，只有更好。中方願意在平等和相互尊重基礎上，同各方積極開展人權對話和合作。他又指出，當前最重要是做好四件事：一是堅持以人民為中心，一國人權狀况好不好，關鍵看本國人民利益是否得到維護；二是尊重各國人權發展道路，脫離實際、全盤照搬別國制度模式，不僅水土不服，且會帶來災難性後果；三是統籌兼顧各類人權，對於發展中國家來說，生存權、發展權是首要人權；四是加強全球人權治理，在人權問題上不存在十全十美的「理想國」，不需要對別國頤指氣使的「教師爺」，更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政。

巴切萊特表示，這是17年來聯合國人權高專首次訪華，十分重視和珍惜這次訪問，將同中國政府和社會各界人士廣泛接觸、直接溝通，相信這次訪問將有助她更好了解中國。她又讚賞中方在維護多邊主義、應對氣候變化等全球性挑戰、促進全球可持續發展等方面發揮重要作用。會晤結束後，她亦透過聯合國人權事務高專辦事處官方Twitter表示，與習近平及中方高級官員的會晤對於直接討論中國和全球的人權問題與關切具有價值，為了發展、和平與安全的可持續，必須以每個人的人權與正義為核心。

美：現時條件下同意訪華「錯誤」

巴切萊特周一抵達中國，展開六日訪華行程，其間會前往新疆。對此，美國務院發言人普萊斯表示，不預期中方會給予巴切萊特所需途徑，以對新疆人權狀况作完整及不受操控評估，認為現時條件下，她同意訪華「是一個錯誤」。英國外相卓慧思則發聲明，指BBC早前披露的新疆外泄文件令人震驚，顯示中國在新疆大規模侵犯人權，她又敦促中國容許巴切萊特可充分及不受限制進入新疆，在實地徹底評估。

外交部發言人汪文斌昨日在例行記者會上表示，巴切萊特在華期間的活動安排均是根據其意願，經雙方充分協商。中方將繼續為她順利訪問提供一切便利。他強調，此訪目的是增進雙方交流與合作，促進國際人權事業發展。「我們一貫反對利用此事進行政治操作。」

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