小區限發出門證 1300滬民抽籤買餸

當局加快推動線下商業活動放開，但執行卻問題頻現。據上海廣播電視台新聞綜合頻道旗下欄目「新聞坊」報道，近日上海福山路市新小區有居民反映，儘管小區屬防範區已開放，但進出仍受出門證限制。該小區有1300戶居民，居委會僅發放100張證，約合13戶先有一張證，部分還須「抽籤搖號」決定。有居民志願者表示，每幢樓或只得兩個外出名額，自己要肩負整幢樓物資採購。

「無中高風險區」 保險不賠封城損失

因應新冠疫情，保險公司曾紛紛推出相關產品。東方網報道，上海居民沈女士3月8日曾花59元（人民幣，下同）購買主打「新冠」賣點的「眾安愛無憂保險」。根據條款，如受保人成為新冠患者的密切接觸者，或因處中高風險地區而被集中、居家隔離，可獲每日200元隔離津貼，6000元封頂。沈女士其後因小區長期封控而申請津貼，卻被多次拒絕賠付，保險公司給出理由是「這段時間內，上海並沒有中高風險地區」，令其質疑是「摳字眼」。

疫情為由 封天安門廣場逾半個月

另據《新京報》報道，北京市政府天安門地區管理委員會消息，按照防疫要求，暫停天安門廣場當日預約參觀服務，暫定實施時間為今日零時至6月15日24時，並根據疫情形勢和北京市疫情防控要求動態調整。昨日北京新增本土感染23例。

（新冠疫情）