肯德基「傻鴨」公仔掀炒賣 「代吃」現象捲土重來

這款高人氣的傻鴨，是肯德基上周六在內地門店推出的兒童節套餐4款搭配玩具之一，購買59元（人民幣，下同）至109元不等的指定套餐，即可隨機獲一款玩具，傻鴨為其中一款。因可愛外表和奇趣動作，玩具一推出大受歡迎，有網民炫耀買到玩具的帖文在微信、微博等社交媒體流傳，在內地多城市線下門店賣到斷貨。

「一鴨難求」的熱潮還衍生黃牛炒賣。據新浪財經報道，網上傻鴨的銷售鏈接比比皆是，目前二手價格已從起初百餘元，一路飈漲至3000元，為套餐本身價格的50倍多。有網民貼出照片，不少人為獲得玩具購買多份套餐囤售，亦有網民上傳多隻傻鴨玩具的影片，被質疑是「惡意搶購，擱這兒進貨呢」。社交媒體上更有指肯德基內部員工參與黃牛轉賣的傳聞。

「熱量歸我，玩具歸你」

此外，有人抓緊「只要玩具、不要套餐」的商機，在網上掛出付費「代吃」服務，即買家出錢購買套餐和支付服務費，賣家吃掉食物，再將玩具寄給買家，聲稱「熱量歸我，玩具歸你」，迅即引來嘲諷「就是饞了」。單是網上不少「代吃」賣家開出的服務費，已高出套餐本身售價。對於各種炒賣迹象，肯德基回應稱屬個人行為，與公司無關。

「盲盒」玩具有先例 中消協曾批評

傻鴨並非肯德基首款熱炒玩具。今年初，肯德基就因在套餐中贈送泡泡瑪特聯名玩具「Dimoo盲盒」，引發「代吃」風波。由於肯德基當時為該系列的隱藏款玩具設置1：72的出現概率，有消費者為集全而僱人代買套餐，更有人斥資10,494元購買106份套餐，因而出現大量將食物直接丟棄的現象，最終被中消協點名批評。

內地近年不時興起IP（Intellectual Property）玩具搶購及炒賣熱潮。2021年末，上海迪士尼樂園開賣卡通人物達菲熊聖誕商品，凌晨3時門外已擠滿5000人等搶購。更早前，迪士尼另一卡通形象玲娜貝兒的公仔因預購搶手，二手平台一度被炒至上萬元。