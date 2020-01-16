BBC萬份文件揭新疆拘押維人 中國外交部：反華勢力抹黑最新例子

黑客截取警數據 首有「再教育營」照片

BBC披露了新疆警方遭黑客入侵而外泄的數以萬計文件、照片和數據，另有首次曝光的「再教育營」和正規監獄內部情况的照片。報道稱，經過為期數月的調查和考證，揭示中國政府通過運作「再教育營」和「正規監獄」這兩個獨立但相關的系統大規模拘押維吾爾族。

據報道，外泄文件包括超過5000張由警方拍攝的維族人士登記照片，拍攝時間為2018年1至7月間，其中至少2884人曾被拘留。當中有人被警方列作「再教育營」參加者，但他們並非自願成為「學員」。有人因為赴敏感國家旅遊、非法講經、違法使用手機等原因而被帶到「再教育營」。

「違法用手機」送營 非自願參與

在昨例行記者會上，針對BBC報道中提及的有關內容是否是來自中國警方的服伺器，外交部發言人汪文斌表示，這是反華勢力抹黑新疆的最新例子。汪文斌說，散佈謊言謠言蒙蔽不了世人，也掩蓋不了新疆社會安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業的事實。

巴切萊特訪華備受矚目，人權組織和活動人士擔心此訪將被北京用作宣傳。美國之音引述國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）表示，巴切萊特對新疆的訪問是新疆「解決侵犯人權行為的關鍵機會」，「但這也將與中國政府掩蓋真相的努力展開一場持久戰」。