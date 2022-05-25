美科企在華屢敗 鴻溝日益擴大

英國《金融時報》指出，在北京強調對國內業務實施審查後，許多美國互聯網公司離開中國。去年10月，微軟旗下的LinkedIn宣布關閉在中國的社交媒體服務，當時該公司發聲明指：「在中國正面臨更具挑戰性的營運環境，以及當地政府更高的合規要求。」2016年，Uber將中國業務出售給競爭對手滴滴出行，稱中國是「非常困難的經營環境，透明度也很低」。

Airbnb亦出現過類似的爭議。2020年，《華爾街日報》曾披露Airbnb首席信託官喬伊斯（Sean Joyce）在2019年上任不足6個月便宣布請辭，原因是Airbnb與中國政府分享用戶數據引發擔憂。

須披露房東資訊惹擔憂

在2020年，Airbnb曾表示為了遵守本地政府相關法律法規要求，將向中國政府披露房東的資訊，並稱「這樣做與其他在中國運營的公司一樣」。根據Airbnb私隱條款，他們收集的信息包括註冊帳戶時的個人資料、身分證或其他驗證信息、支付時使用的銀行戶口、與平台用戶的聊天紀錄等。