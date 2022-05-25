稱疫情打亂發展 Airbnb撤華境內業務

Airbnb今年股價已跌過三成，首季度虧損1879.20萬美元。該公司將暫停中國境內遊市場的決定，歸因於疫情持續反覆，打亂旅遊業原本的發展步伐。公司指出，疫情弱化境內遊業務與出境遊業務的協同效應，境內遊業務面臨高成本等運營挑戰。未來將全面服務於出境遊的回歸，將會在7月暫停支持境內遊房源、體驗及相關預訂。

專注出境遊 15萬房源7月下架

在公告中，Airbnb最後表示依然看好中國前景，稱相信未來5年內，亞太地區將成長為其最重要藍海市場（新興市場）之一，「中國必將成為亞太地區跨境遊復蘇和繁榮的堅強基石」。據報，Airbnb會在北京保留一個數百名員工的辦事處，主要負責中國用戶預訂海外地區住房相關業務。

中國市場只佔業務1%

Airbnb於2016年進軍中國市場，吸引超過2500萬人次在內地入住。不過Airbnb中國的住宿業務只佔公司業務的1%。一如其他進入中國市場的國際互聯網公司，Airbnb在內地面臨「水土不服」問題。內地民宿平台市場已有美團、攜程等巨頭佔據，他們透過更綜合的吃喝玩樂服務，以更低成本吸客；加上Airbnb主要針對有海外互聯網經驗的用戶和到中國的遊客，欠缺本土化優勢，令Airbnb更難與對手競爭。2020年財報中，Airbnb曾針對中國市場作出風險提示，稱公司在擴大中國業務方面投入巨大，而中國從消費者、人才方面均競爭激烈，預計將產生大量費用，可能無法在該市場實現盈利。

內地嚴格、持續的防疫封控措施，則加劇了Airbnb面臨的問題。《華爾街日報》引述知情人士稱，在中國經營旅遊業務的成本愈來愈高，該公司認為不值得付出這樣的代價。一名大理民宿主表示，目前上線的平台包括Airbnb、途家和小紅書，其中四成訂單來自Airbnb。一名雲南地區民宿主表示，來自Airbnb的訂單轉化量很低（即瀏覽量高、但訂單量低），且近年下滑顯著，其主要業務來自微信公眾號、小紅書等自媒體。

民宿悲觀 內地平台分食房源

目前內地有些地區，為了防止輸入個案，民宿只能接受地區內的遊客，經營面臨很大困難。據財經網，青島民宿業主楊先生表示，2018年接觸Airbnb，當時訂單量很高，6至8月幾乎沒有空置房。但疫情過後，只用心經營國內的攜程平台，其優勢在於流量高。他對民宿業感到悲觀，「疫情下也沒有多少訂單，覆蓋水電是綽綽有餘，但利潤沒有多少了」。

不過，Airbnb留下的房源，依然引起本土平台的爭奪。「途家」宣布開通「綠色審核通道」，並將推出「一鍵上線」等服務，幫助房東在平台盡快上線。美團民宿也發布類似措施，組建專門的服務團隊，為房東提供極速審核等服務。

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