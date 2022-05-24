總結滬防疫 張文宏：擴核酸檢測及接種

據上海媒體「看看新聞網」報道，張文宏前日在第七屆呼吸疾病預防與控制學術會議上演講報告，題為「新冠肺炎全球流行背景下我國防控策略的實施」。他表示，現在看到這一波Omicron的挑戰很大，1人可以傳染9.5人，但也應看到更多希望，「全球無症狀感染者的比例逐漸增加，重症比例進一步降低。也就是說我們的挑戰其實沒有預想的那麼高，主要的挑戰還是來自於脆弱人群」。

指年屆60接種率僅62％

張提到，早前他及數名上海專家在《刺血針》（Lancet）發表文章，初步描述今波上海疫情的特點，其中60歲以上群組的疫苗接種覆蓋率還是比較低，僅達62%，加強針接種只有38%；死亡病例的接種率亦只達4.97%。

他認為中國在防疫上總結很多經驗。第一個經驗就是核酸的擴大檢測，降低傳播速度，「但這就有個要求，可能要有相當長的一段時間內反覆去做核酸，當然對大家的生活會造成一定的影響」。第二是全國疫情可控後，對老齡化人群，特別對慢性病患者，推動疫苗接種「應該會提上日程」。

（新冠疫情）