疫情未回落 新增確診超上海 京回應外企 擬再減入境檢疫期

據國家衛健委通報，內地前日新增174宗本土確診，北京佔83宗，未見回落，並超越55宗的上海，成各省之最。有專家質疑北京防控措施出問題（見另稿）。

內地一直主張對新冠疫情採取「動態清零」，中國歐盟商會和中國美國商會等外企駐華組織早前發布報告，同稱受「封城」和嚴格入境措施等影響，不少外國企業成員正考慮離開中國市場，上述商會呼籲中方調整防疫政策。

留酒店「10變7」 後續居家一周

上述報道引述兩名消息人士稱，北京市正考慮對抵達該市的國際旅客，將入境隔離時間由現時「10+7」縮短至「7+7」，即酒店隔離由10天減至7天，居家隔離維持7天。

報道引述其中一名不願具名的消息人士表示，北京市是次考慮放寬入境隔離，主要為了紓緩外國企業面臨的困境，這些企業稱很難派出外籍人士到有嚴格防疫措施的中國工作；另一消息稱，部分跨國公司代表已獲當局簡報介紹「7+7」的新安排。

倘本月落實有關政策，將是北京市月內第二次縮短入境隔離期。北京本月4日曾宣布，即日起縮短入境隔離措施，由「14+7」，改為「10+7」或者14天集中隔離。「10+7」指10天集中隔離期滿後，若目的地為北京，須「閉環」前往社區居家隔離7天，如無固定居所，則繼續集中在酒店隔離4天。

當局當時表示，調整主要根據Omicron變異株潛伏期短、臨牀症狀較輕的特點。相關政策亦已在大連、上海、蘇州、寧波、廈門、青島、廣州和成都8個城市試行。

上星期，中國駐美國 、愛爾蘭、丹麥、西班牙、泰國、孟加拉、埃及等多國大使館先後發布通知，放寬赴華人員登機前檢測要求等政策，包括不再要求任何血清抗體檢測以及取消對康復者做肺部CT或X光檢查，部分領區改為行前48小時內做兩次核酸檢測。

據中國駐美大使館通告，該次調整同樣是就着疫情、病毒變異特點等因素所作的安排。

（綜合報道）

（新冠疫情）