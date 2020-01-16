WHA拒台參與 陸斥個別國慫恿涉台提案

據世界衛生組織（WHO）官網，「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」是本屆唯一的議程補充項目提案。提案呼籲，世衛應意識到「只有當『世界良善力量』的台灣能直接參與國際社會共同努力，世衛『健康平權』的終極目標才能達成」。

第6年缺席 台：陸政治打壓

中央社報道，由台灣13個友邦提出的議案，成為周一上午辯論焦點。由中國大陸、巴基斯坦及台灣友邦斯威士蘭、圖瓦盧展開二對二辯論。中國作為反方首先發言表示，涉台法案沒有法理基礎，因聯合國大會第2758號決議與世衛大會25.1號決議案「都遵循一中原則」。經各方發言後，大會駁回邀請台灣參與的提案。

這是自蔡英文執政以來，台灣連續第6年被WHA拒之門外。在日內瓦的台灣衛福部政務次長李麗芬表達嚴正抗議，她稱大陸用政治手段來阻撓、打壓台灣參與世界衛生大會。

外交部發言人汪文斌在昨日例行記者會上表示，民進黨當局罔顧各方意願和台灣同胞福祉，執意唆使其所謂「邦交國」搞涉台提案，個別國家明裏暗裏支持慫恿，推波助瀾；這些逆歷史潮流而動的惡劣行徑，受到世界上秉持正義立場國家的一致反對。他又說，新冠疫情發生後，台灣的缺席將成「國際防疫體系缺口」是無稽之談。