聯國專員抵華：共同推進中國人權 6天行未訪疆先晤王毅 未提「調查」

京：盼藉此訪促進雙方合作

據聯合國官方微博「聯合國新聞中心」公布，國務委員兼外長王毅昨在廣州與巴切萊特（Michelle Bachelet）會晤。巴切萊特在Twitter發帖表示，「我們將討論敏感和重要的人權問題，希望這次訪問將有助我們共同推進中國和全球的人權」，未有用上「調查」字眼。去年6月，巴切萊特曾在人權理事會會議上表示，希望到新疆「調查」有關當局嚴重侵犯維吾爾穆斯林人權的指控。

國際特赦促勿被利用宣傳

國際特赦組織昨日發聲明，稱巴切萊特今次「遲來的訪問」是應對新疆當地侵犯人權問題的關鍵機會，聯合國應採取行動，避免被中國政府利用作宣傳，變成共犯。

這是自2005年以來，聯合國人權事務高級專員首訪中國。隨後幾天，巴切萊特還將到訪新疆喀什和烏魯木齊。巴切萊特辦公室上周五發布簡短聲明稱，她將在廣州的一所大學發表演講，和將在新疆會見民間社會團體的代表、商界領袖和學者，周六（28日）舉行記者會後回程。

聲明還表示，此訪目的是與中國當局就一系列國內、地區和全球人權問題對話。巴切萊特一直表示希望到新疆視察，並於3月宣布與中國達成協議，其辦公室亦正準備關於新疆人權狀况的報告。

稱弟囚新疆4年「無音無信」

婦公開信籲巴切萊特助尋

中國異見人士張海濤的姐姐張清珍，前天在網絡發出公開信，請求巴切萊特在訪華期間協助尋找張海濤。她在信中表示，2018年4月26日她在新疆沙雅監獄最後一次會見張海濤後，至今4年有餘，其間一直申請不到再次會見，多次致函監獄當局詢問無果，目前弟弟「無音無信，生死不明」。

張清珍向本報表示，張海濤入獄後僅與家人見過5次，「弟弟被單獨羈押在一間囚室內，沒有外出放風的機會」。新冠疫情開始前一段時期，家人每個月申請會見時，獄方會告知會見暫不開放；疫情爆發後，則以疫情為由拒絕。

張海濤煽動顛覆罪成囚19年

現年51歲的張海濤出生於河南省南陽市，曾是新疆電訊產品銷售商、維權運動義工。2010年4月，他在南陽市遭烏魯木齊警方以涉嫌經濟案件為由關押一個多月；2015年6月，張海濤再被新疆警方拘捕，翌年1月被判「煽動顛覆國家政權罪」和「為境外提供情報罪」罪成，監禁19年。

張海濤目前在新疆沙雅監獄服刑。據自由亞洲電台報道，起訴書指控張海濤利用Twitter、微博、微信等，頻繁向不特定網絡受眾發表、轉發大量誹謗國家政權、社會主義制度的文章和圖片；造謠歪曲維穩形勢，以及煽動顛覆國家政權、推翻社會主義制度。

據美國之音報道，張海濤的妻子李愛傑及兒子2017年在「對華援助協會」的幫助下逃亡美國得州。張入獄後李愛傑曾上訪為丈夫請願，接受外媒採訪後遭河南有關部門恐嚇，她表示在美國會繼續為丈夫發聲。

明報記者

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