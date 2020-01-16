中國生物名錄更新 按年增279物種

新華社報道，該版《名錄》對動物界脊索動物門的哺乳綱、爬行綱、兩棲綱作整體更新，共新增279個物種，節肢動物門昆蟲綱新增7498個物種，蛛形綱新增119個物種；植物界新增794個物種；真菌界新增1274個物種。

2008年起，中科院生物多樣性委員會組織國內200多名專家，全面系統地收集整理公開發表的中國生物物種數據，最終彙編成《中國生物物種名錄》，每年以年度名錄的形式發布。本年度名錄編研由中科院動物研究所牽頭，聯合中科院植物研究所、中科院微生物研究所、中科院成都生物所、中科院海洋研究所等多家單位分類學專家完成。

打擊非法狩獵 公安：維護生物安全

另外，由去年1月至今年4月，全國公安機關共偵破涉野生動物案件2.8萬餘宗，抓獲疑犯3.5萬餘名。近年，全國公安機關嚴厲打擊危害珍貴瀕危野生動物、危害國家重點保護植物、破壞自然保護地、非法狩獵、非法捕撈等相關犯罪活動，促進生物多樣性保護。公安部表示，打擊涉野生動物犯罪專項行動，積極推動源頭治理，全力保護生物多樣性，維護國家生態安全和生物安全。