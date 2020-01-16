WHA無回音 蔡英文：不應被政治干預

中央社報道，台總統府發布新聞稿指出，蔡英文以錄影方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動台灣參與世界衛生大會（WHA）活動」致辭，感謝鄉親在第一線為台灣發聲。蔡表示，過去兩年多，全球面對疫情挑戰，更突顯健康防疫不該分國界。

蔡英文認為，「台灣絕對有能力參與全球防疫體系，也願意做出貢獻。」她說，這兩年多來，台灣透過公私協力，捐贈口罩給全球80多個國家；鄉親也在各個國家，積極協助捐贈防疫物資，並且分享防疫經驗，這些作為都充分展現「Taiwan can help」（台灣能幫忙）、「Taiwan is helping」（台灣正在幫忙）的精神。積極貢獻國際醫療公共衛生的台灣，不應該被排除在WHA外。全球防疫體系的完整，不應該因為單一國家的政治干預，造成破口。

京：民進黨政治凌駕人民福祉

台衛福部政務次長李麗芬率領的宣達團與立委視導團已抵達日內瓦。台灣的13個友邦已提案要求將「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」列入補充議程。世衛總務委員會將於22日傍晚閉門討論，翌日也會在全會討論，由全會決定是否排入議程。台媒嘗試訪問世衛總幹事譚德塞，惟他不願回應。

外交部前日表示，民進黨執政以來，將政治圖謀置於台灣地區人民福祉之上，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，參加WHA是台灣的主權尊嚴問題。他表示，若台灣作為中國一省參加WHA，應該易如反掌，就像香港一樣，「至於香港失去了什麼，我想大家都有目共睹」。