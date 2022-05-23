上海投資消費大降 分析：出口盛况不復見

工業總產值按年跌六成

上觀新聞報道，工業方面，4月上海市規模以上工業企業完成工業總產值1286.17億元（人民幣，下同），比去年同月下降61.5%。工業企業完成出口交貨值252.53億元，下降57.3%。4月工業總產值下降與本輪新冠肺炎疫情密切相關。此前的一季度，疫情影響初步顯現，上海工業生產仍較為平穩，規模以上工業增加值同比增長了3.9%。在社會消費品零售方面，1至4月，全市社會消費品零售總額5099.25億元，比去年同期下降14.2%。

專家認為，從二季度起，疫情給經濟發展帶來更大壓力，應主動從投資、消費、供應鏈等方面入手保持經濟穩定。

英國雜誌《經濟學人》（The Economist）分析，受到疫情衝擊，導致西方國家需求放緩，中國往昔出口的盛况已不復見。報道引述野村證券指出，中國41個城市仍執行嚴格的疫情防控措施，這些城市的地區生產總值（GDP）佔全中國的30%。

中國嚴格的防疫措施也使得國際貿易陷入困境。據海事情報公司Windward的數據，4月中旬，有506艘船在上海港外等待進港，而2月只有260艘。

（新冠疫情）