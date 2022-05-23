交通有限恢復 出入靠碼 江西漢花5小時離開上海

國家衛健委官網昨公布，內地前日新增本土感染824宗。當中，北京與上海最多，確診病例均為52宗。上海另有新增本土無症狀感染者570宗。隨着北京疫情加劇，朝陽、順義、房山、豐台、海淀等五行政區實施居家辦公，涉及人口逾千萬，當地也大規模暫停室內經營場所。

滬商業區禁足3日做檢測

而上海則按此前規劃，昨日進入第二階段防疫，即從22至31日，為向常態化防控轉換階段。不過金融商業重鎮靜安區卻突然宣布22至24日期間所有人員不出家門，超級市場、商店關門不營業，已發放的出門證暫停使用，展開3輪核酸篩查。

上海市衛健委副主任趙丹丹昨在記者會上表示，從昨日至31日，上海將不斷縮小封控區和管控區範圍。若區域內無封控區、管控區，則該區域解除防範區。有社區昨日放寬封控措施，讓大批民眾「放風」4小時。據網上傳出的短片顯示，大批民眾一早已等候在社區大門前，時間一到小區閘打開，民眾歡呼一擁而出，隨後街上充滿逛街的市民。

中新社報道，上海跨區公共交通昨啟動恢復，共涉及4條軌道交通線路和273條巴士線路。巴士主要服務全市機場、火車站、三甲醫院和各區中心醫院。4條地鐵線自封城後首次開通，分別為3號、6號、10號和16號線。營運時間從上午7時到晚上8時，行車間隔約為20分鐘。官方為此做足恢復運營準備工作，在全網設置標識了場所位置、名稱的「場所碼」，所有線路「一站一碼」。

另據澎湃新聞報道，來自江西的徐先生和邱先生昨日凌晨5點多便收拾好行李，打算到虹橋火車站搭高鐵回老家。他們從惠南鎮的住處出發，步行幾十分鐘到達16號線地鐵站。但等了一個多小時才等到首班車。搭16號線地鐵抵達龍陽路地鐵站，又步行1小時到達6號線的世紀大道地鐵站。

結果兩人發現20日做的核酸已過期半小時，而21日的核酸結果還未顯示，沒有48小時核酸陰性證明，他們無法進站。最終兩人在10多分鐘後等到了核酸結果，順利進站並換乘才抵達虹橋火車站，全程耗時逾5小時。

（新冠疫情）