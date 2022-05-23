增農民種糧積極程度 中央再發百億補貼

新華社報道，為保護農民種糧，中央財政此前已對實際種糧農民發放一次性補貼200億元。中央財政擬完善補貼政策，確保補貼資金落實到實際種糧的生產者手中。補貼標準由各地區結合有關情况綜合確定，原則上縣域內補貼標準應統一。

財政部要求，各地要充分運用現代化信息技術手段，利用現有相關補貼發放基礎數據，續以「一卡（折）通」等方式，及時將補貼資金發放到農民手中。

疫情影響春耕 吉林組織代耕種

由於本土疫情爆發，適逢春耕時期，多地農民被封控措施影響，農業農村部上月稱，若是在沒有疫情的地區，不得以防疫為由阻止農民下地耕作，強調須保障農產品供應。其中，以農業大省吉林省為例，4月多地陸續解除封控後，官方就宣布要打響「春耕保衛戰」，組織當地企業、合作社、農戶協助其他因疫受阻的農民代耕代種。

此前，聯合國糧食計劃署本月中旬曾發出「人類或將面臨二戰後最大糧食危機」警告。今年以來，國家主席習近平多次提及糧食安全問題，強調糧食安全是「國之大者」。