文案涉逐字抄襲 劉德華代言廣告下架

據《北京日報》報道，劉德華與奧迪合作一支廣告，介紹二十四節氣的「小滿」。廣告於上周六在各大網絡平台發布。當晚，網民「北大滿哥」發布影片，指出廣告文案幾乎一字不改地抄襲他於2021年5月發布介紹節氣「小滿」影片的文案，甚至連最後引用曾國藩一句話所創作的詩也一模一樣。

「北大滿哥」將劉德華的廣告片段與他去年所發的影片做比較，該廣告的開場白及內容幾乎與他的短片內容一模一樣。在廣告中，劉德華念出一首詩「花未全開月未圓，半山微醉盡餘歡；何須多慮盈虧事，終歸小滿勝萬全」。「滿哥」表示，這首詩是他於2018年寫下，並在當年的中秋節於微信朋友圈中發布，當中借用了曾國藩的一句名言。

翻查資料，曾國藩曾使用的「花未全開月未圓」並非原創，是借用了宋代書法家蔡襄詩句。另有網民指，「北大滿哥」的有關語句疑似抄襲網民「yoli尤琳」的觀點。對此「yoli尤琳」回應稱，每個深入了解二十四節氣的人都會有此發現，「人生小滿」不算獨創思想。

事件引發網絡熱議。奧迪昨在官方微博上發布道歉聲明，並指出該廣告由一創意代理公司提報並執行。而因監管不力、審核不嚴，給劉德華和「北大滿哥」造成的困擾，獻上誠摯歉意。同時也把涉及侵權的廣告影片從各大平台下架。

劉德華稱遺憾 官媒：年度醜聞

對於事件，劉德華昨也在官方後援會App發文稱，對原創百分百尊重，對廣告團隊創作過程中出現的問題以及對滿哥造成的困擾深感遺憾。奧迪和廣告公司正認真處理中。

人民網稱，涉事廣告是「像素級抄襲」，又指此事是「年度醜聞」，一定被釘在廣告史的恥辱柱上，更批評「不知道涉事公司有沒有知不足？有沒有知恥？」