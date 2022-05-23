考察官媒 內蒙書記：別說自己都不信的事

據《內蒙古日報》報道，孫紹騁當日先後到新華社內蒙古分社、人民日報社內蒙古分社和中央廣播電視總台內蒙古總站參觀考察。孫稱，感謝中央駐區媒體長期以來給予內蒙古工作的關心支持，希望他們幫助多向外推介內蒙古，多為內蒙古的發展加油鼓勁。

「新聞媒體是黨和人民的喉舌」

孫紹騁在內蒙古黨委主管的內蒙古日報社、內蒙古廣播電視台考察時說，新聞媒體是黨和人民的喉舌，肩負的責任重大。要講政治，堅持正確政治方向和輿論導向，聚焦推進內蒙古現代化建設、鑄牢中華民族共同體意識搞好宣傳引導。要鼓幹勁，宣傳好內蒙古的優勢，宣傳好內蒙古的發展成就，激發幹部群眾幹事創業的「精氣神」。孫續稱，關於他活動的報道愈短愈好，把更多版面時段留給人民群眾；講實話、道實情，真實反映基層情况，連自己都不信的話就不要說；創新話語表達，把政治話語、專業術語轉化為新聞語言，多說老百姓聽得懂、願意聽的家常話。

今年4月底，孫紹騁從退役軍人事務部部長、黨組書記調任內蒙古書記。