消息：繼毛之後 習獲「領袖」尊稱 央媒為二十大造勢 50集文宣介紹生平

明報記者

今天起將推出50集的短片《足迹》，內容跨越40多年。在新華社昨發布的預告片中，導言從習近平15、16歲「從大城市來到窮鄉僻壤」說起，並稱他在工作的地方敢「冒天下之大不韙」指出問題、帶大家走出困境等，預告片提到習近平「40多年很長，他的足迹遍及大江南北。40多年也可以很純粹，一路走來，方向從未改變」。

此前，新華社上月18日起已在官網開設「近鏡頭‧溫暖的瞬間」專欄，以照片回顧習近平的執政。官媒稱，中共十八大以來，習近平「謀劃國內外大局、推進改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍各項事業呈現嶄新局面」。

2018年，全國人大通過取消國家主席的任期限制。有分析稱，習近平是在為他能在中共總書記大位上繼續連任鋪路。近來面對疫情動態清零下經濟受到重創，以及中國在俄烏戰爭立場、中美關係緊繃等不利因素，習能否連任備受矚目。

不過，據北京政情觀察人士對本報指，除了「核心」的稱號外，習近平將在中共二十大正式獲得官式的「領袖」尊稱。2016年12月的中共十八屆六中全會後，習近平成為「核心」，並在十九大寫入黨章。分析人士指出，隨着國內國際形勢變化，中共內部將團結在習周圍，並繼毛澤東之後，將「領袖」的稱謂戴在習近平頭上。

粵稱發展靠習「定於一尊」

除了官媒接下來的造勢，近期內地不少地方的官方活動及文宣，已經開始涉及這一話題。昨日召開的中共廣東省第十三次代表大會，明將選出廣東省出席中共二十大的代表。在廣東省委全體會議全會則提到，廣東之所以能夠在複雜嚴峻形勢下，書寫新時代改革發展新篇章，靠的是「中共總書記習近平定於一尊、一錘定音的權威」。

廣西會議提「永遠擁戴領袖」

此前，中共廣西自治區第十二屆委員會第三次全體會議本月17日在南寧召開，《廣西日報》翌日報道，會議強調「要盡職盡責，以高度的政治自覺錘煉黨性、忠誠核心」，「永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」。在4月初的「北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會」上，冬奧會體育代表團代表、國家體育總局冬季運動管理中心主任倪會忠在發言時曾表示，「全體冰雪健兒的共同心聲是，世人矚目的成績，歸功於英明的領袖、偉大的黨、強大的祖國！」中央企業團工委、中央企業青年聯合會上周五也向500萬中央企業團員青年倡議：「擁戴領袖、維護核心」，跟黨奮鬥，勇做強國興企突擊隊。

鄧自稱「核心」 未認「領袖」

在中共歷史上，公認的「偉大領袖」只有毛澤東一人。在毛逝世後，繼任中共主席的華國鋒，曾一度被官方稱作「英明領袖」，但時間不長。鄧小平從未被正式稱作「領袖」，因為他從未擔任過正式的黨國「第一把手」。「核心」一詞，則是鄧小平的發明創造，他稱毛是中共第一代領導集體的「核心」，他自己是第二代「核心」，並封江澤民為第三代「核心」，但胡錦濤上台時，鄧已去世，再無人封胡「核心」。

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