台不滿世衛大會未邀 京：證人心所向

官員赴日內瓦 展爭取參與決心

第75屆世衛大會今起至28日在瑞士日內瓦召開，此前台外交部稱仍未收到有關邀請函，中央社報道，雖然世衛組織（WHO）今年未邀請台灣以觀察員身分出席WHA，但政府仍籌組「世衛行動團」，由衛福部政務次長李麗芬率團赴日內瓦，展現台灣政府爭取參與WHA的決心，也盡可能與友邦、盟友代表會面，推動雙邊合作。昨日李麗芬和立委視導團率領的台灣行動團已抵日內瓦。李麗芬表示，會跟所有友好國家爭取對談機會。

北京的外交部發言人汪文斌昨則就世衛大會涉台問題表示，為了捍衛國家主權和領土完整，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方不同意台灣地區參加今年世衛大會。據中國大陸外交部官網，汪文斌稱，中方這一決定得到國際社會廣泛支持和理解。迄今已有近90個國家以專門致函世衛組織等方式，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會的立場。「世界人民的眼睛是雪亮的，任何打『台灣牌』、搞『以台制華』圖謀必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，也注定會以失敗告終」。

美澳英加日等挺台參加

另外，美、澳、英、加、日等國駐台代表機構20日發出聯合新聞稿，挺台以觀察員身分參加WHA，指出台灣專家現正盡全力對抗擴新冠病毒社區感染，而阻擋台灣參加WHA將使這些努力受限，也有損全球健康安全。台外交部回應稱，對各國真摯的情誼表達誠摯感謝，也呼籲WHO盡快接納台灣參與。