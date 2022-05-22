小縣街辦招聘 要求研究生 「學歷貶值」爭鐵飯碗 中學教練要一級運動員

重慶雲陽縣「高門檻」招聘冷淡

據澎湃新聞報道，重慶市雲陽縣5月5日發布轄下各事業單位招聘公告，涉及機構包括鄉鎮級後勤服務中心、圖書館、街道辦事處等，提供綜合管理、農業技術指導等多類初級職位，合共聘190人。公告列出學歷要求門檻，其中有176個名額的應徵者須具研究生學歷，剩餘14個名額亦要求有本科或以上學歷，部分職位還指明申請者所學專業須為特定學科。

有別於繁華的大都市，雲陽縣作為內地常住人口不足100萬的「小地方」，就生活環境和地區發展而言，通常較難吸引人前往求職定居，這則公告設定的招聘「高門檻」，因而引來外界關注。除羅列申請者需具備本科或碩士以上高學歷，今次招聘中，部分機構亦各自提出「附加要求」，如當地一中學招聘拳擊教練和攀岩教練，要求應聘者須獲國家一級運動員以上稱號，且須在全運會比賽闖進前8名，抑或在重要性不如前者的體育賽事中取得金牌等更高名次。最終是次招聘在經歷報名期延長後，仍剩73個職位無人問津，部分崗位通過報名人數更少於實際招聘數。

另外，江西省贛州市信豐縣近日也發公告招聘123名研究生，任職單位包括縣發展研究中心、縣金融服務中心、縣委黨建和人才服務中心等，職位辦公室秘書、業務、臨牀醫療等。簽訂合同者，自聘用起5年內除可獲國家規定的工資福利外，亦享受政府工作補貼。

浙江遂昌縣高學歷人才「爭崩頭」

相比於雲陽縣因招聘「高門檻」而致競聘冷淡，浙江一些地方基層職位卻吸引到高學歷人才「爭崩頭」。近日浙江省麗水市遂昌縣一份須參與體檢的獲錄用應屆生公示名單引發熱議。該名單顯示，當地招收的24個基礎工作職位的入圍者均來自著名學府，包括浙江大學、復旦大學、中國科學技術大學等。另外入選鄉鎮、街道基層工作人員招聘的7人中，有6人為來自香港大學、南京大學等名校的碩士，還有1人為上海交通大學博士。

據悉，當地政府會為今次招聘獲錄取的碩士或名校學士提供45萬元（人民幣，下同）、為獲錄取博士提供75萬元的政策獎勵。因此，即便「小縣城」遂昌常住人口不到20萬，仍吸引到眾多名校高學歷人才投身前來。

學者：要考慮是否匹配

名校碩博畢業生爭相到小縣城就業的現象，在內地日趨成風。中國教育科學研究院研究員儲朝暉指出，此舉雖有利緩解就業問題，但亦要考慮錄用人才是否跟當地需求相匹配，高校畢業生也不應只從工作職位或工資福利等單一層面去斟酌。當地要衡量受聘者能否發揮作用，而非過於看重學歷本身。