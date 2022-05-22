京防控升級 5區居家辦公封閉管理

北京本土疫情即將持續一個月，過去一日錄得63宗本土感染。市政府新聞發言人徐和建昨宣布，為盡快阻斷疫情傳播，爭取用最短時間實現社會面清零，「進一步從嚴從緊加強社會面疫情防控工作」。

海淀區為最新一區全域實行提級管控措施，小區、村實施封閉管理一周。目前包括海淀區，以及早前已宣布管控措施的朝陽、豐台、房山、順義4區，將全面落實重點區域居家辦公，堅持非必要不聚集。區域內所有室內娛樂、體育場所暫停營業，降低人員流動性。

其他區則堅持進一步降低到崗率。全市等級景區景點暫停開放，各類公園按照30%限流開放。與此同時，北京所有大專院校嚴格實施校園封閉管理，加強學生健康監測和核酸檢測。

檢驗實驗室涉造假遭釘牌

另外，北京一間檢驗實驗室近日被揭原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量，涉嫌造假。該檢測機構北京朴石醫學檢驗實驗室有限公司上周五被吊銷醫療機構執業許可證，公安昨以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，對38歲實驗室實際控制人周×、37歲法定代表人武×等6人採取刑事強制措施，案件正進一步辦理中。

據第一財經，一名地方疾控檢測科負責人表示，樣本檢測數據是出了結果的樣本數，而原始檢測數據為真實檢測數據。原始檢測數據少於樣本檢測數量，可能是存在較大批量沒檢測就直接出具結果的情况，帶來疫情在社會面隱匿傳播的可能。在北京核酸檢測醫學檢驗實驗室4月的審核合格機構名單中，朴石醫學在列，為房山區3間核酸機構之一。

（新冠疫情）