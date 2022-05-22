東莞鬆綁7招 境外成人限購一套房

多孩家庭可多購一單位

根據細則，港澳居民購房時，需提供港澳居民身分證或港澳居民來往內地通行證作為證明資料。台灣居民需提供台灣居民來往大陸通行證及在東莞已領取的居住證，或者是購房之日前2年內在東莞累計繳納12個月以上社保或個稅證明。

在近期東莞的樓市新政中，最受關注的就是「樓市7條」中提到的二孩以上家庭，可新增購買一套商品住房，同時取證2年後可以售賣。這也是繼5月1日起恢復個稅購房政策、優化人才購房和新入戶購房政策後，半個月內再度鬆綁。

時代財經報道，東莞是個年輕的城市，年輕人佔比相當高。根據最新人口普查數據，東莞15至59歲人口佔81.41%，平均年齡約34歲，幾乎和這座城市同齡。東莞出生率為1.203%，在廣東緊隨汕頭之後排名第二。在東莞一家私立中學任教的秦嘉表示，她所負責的班級，學生大多數是來自兩個或兩個以上孩子的家庭，「當地人和部分外來企業主經濟能力強，有足夠的條件生養孩子」。秦嘉認為，東莞出生率居前，主要是由於東莞房價水平相對廣深為低，相對宜居。

東莞放寬二孩以上家庭買樓，也被認為是鬆綁樓市及催谷生育的「一石二鳥」之舉，事實上近期內地其他省市樓市新政中，也有類似做法，像江蘇南京5月11日規定，二孩及以上家庭可增購一套商品房並享受最優惠貸款利率。不過有內地青年表示，在內地生育負擔就重，很難再買一套住房。