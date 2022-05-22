全撤二手房限購 南京觸紅線叫停 各地樓市鬆綁 專家：「房住不炒」前提下探底線

5月20日下午，南京傳出二手房取消限購的消息，《證券時報》報道，當時在南京市六合區、高淳區等多個房產交易中心，工作人員均證實接到通知，無論是本地人還是外地人，購房套數不限，也不需要購房證明。當日「南京房協」公眾號發文稱，自5月20日起二手房交易毋須提供購房證明，被認為是該政策的「官宣」。此前，南京規定外地人購買首套房，需提供3年內累計24個月社保證明。

不過，有關政策至當晚6時左右就被叫停，「南京房協」的「官宣」也被刪除。有地產公司經紀回應查詢時稱，現在繼續限購了，外地人6個月社保才能買，買房還是需要購房證明。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從二手房角度來看，類似外來人口沒有約束就可以購房，可能會引起一輪新的炒作，甚至使得炒房需求增加。所以各地政策放鬆的時候，也需要堅持一個基本的「房住不炒」紅線。

各地穩市 銷售額減

3月，內地與經濟活力息息相關的PMI指數只有49.5%，低於臨界值。經濟增長三駕馬車的投資、出口、消費，全部下行，只有基建投資支撐經濟發展。對此，中央接連推出多項政策，至4月29日，中央政治局召開會議，決定全面救市，雖重申「房住不炒」，但「支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求」。總理李克強5月18日再指出，部分經濟指標明顯轉弱，經濟下行壓力進一步加大，「各地各部門要增強緊迫感，看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出」。

其實，百餘城市今年已密集發布樓市「鬆動」措施，最初三四線城市先行，3月初鄭州作為第一個省會城市全面救市，4月無錫、蘇州等跟進，5月杭州、東莞等亦加入。《經濟觀察報》報道，各地救市均是對限購限貸限售等政策方面組合鬆綁，如通過人才認定、降低落戶門檻、投親養老等鬆綁限購，認房不認貸，提高公積金貸款額度，增加購房補貼、降低首付比例，減免交易稅費等。就在南京「救市」當日，央行也再次非對稱降息，首套房貸利率已低至4.25%，創下近2012年以來的利率水平低點。

不過，在各地密集發布穩市措施後，百強房企銷售額在4月份同比降幅達到59%，環比下降7%。首個全面救市的鄭州發布「十八條」已過去2個多月，「貝殼找房」報告顯示，4月鄭州新房市場依舊疲軟，成交環比下跌26%。但中新經緯報道，5月17日，杭州發布優化二手住房交易等樓市新政，5天後，當地二手房諮詢量明顯增加，個別業主上調掛牌價，有業主一次加價80萬元（人民幣，下同）。另一些城市的豪宅市場也已回暖，廣州海珠區豪宅赤沙Tod單位，價格約在1400萬至4500萬元之間，首次開盤2小時內售罄，且多為一次付清。

民眾不能買不敢買不想買

安信證券20日發布報告指出，現在民眾仍存在不能買、不敢買和不想買的問題。對於目前的政策，有地方住建系統人士表示，因為房住不炒是大前提，所以各地都在試探底線，「既怕它沒有起色，又怕它起得過猛」。一名鄭州房地產機構高管透露，有關部門委託其整理各地樓市鬆綁政策，啟動「二次救市」，例如考慮降低首付、全面鬆綁限購等。

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