台掌核心技術者赴大陸須審查

違者可罰260萬

中央社報道，台當局指出，修例是為「維護整體經濟和產業優勢，並防範產業與技術不當外流危及國家安全和利益」。修正後的條文訂明，違反上例者可處200萬新台幣（約53萬港元）以上、1000萬新台幣（約265萬港元）以下罰鍰（屬行政罰性質）。

另外，條文亦訂明大陸地區的營利事業或其於第三地區投資的營利事業，非經主管機關許可，並在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動，違者可處行為人3年以下有期徒刑、拘役或併科1500萬新台幣（約397萬港元）以下罰金，並自負民事責任；據報道，此舉是為遏阻現實中「屢有陸資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源來台投資，規避法律規範」。至於規避陸資在台投資應經主管機關許可規定，將其名義提供或容許他人使用而從事投資者，由主管機關處12萬至2500萬新台幣（約3萬至662萬港元）不等的罰鍰。