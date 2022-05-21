民航業設安全「吹哨人」制 員工舉報身邊重大隱患有獎

據中國民航局網站消息，民航局在周四（19日）下發《關於落實安全「吹哨人」有關要求 更好防範安全風險隱患的通知》，在思想認識、基本原則、制度機制、系統平台、信息利用、獎勵政策、齊抓共管等7個方面提出要求，以充分調動員工參與安全管理、報告安全隱患的積極性，「更及時、更直接發現並防範民航安全運行中的風險」。

利用資訊技術建立員工報告系統

根據《通知》，通過「吹哨人」可以發現隱蔽性、組織性、系統性安全風險。《通知》稱，充分發動廣大一線人員願當、敢當安全「吹哨人」尤為必要，「對當前形勢下盡快扭轉不利態勢、保持行業安全平穩運行意義重大，而且勢在必行」；各單位要廣泛收集員工報告的各類信息，針對重大安全風險隱患，做到立即核實查證、排查整治、立即糾正措施。

《通知》說，要利用資訊技術建立、並不斷升級單位員工安全報告系統或平台；要健全並嚴格落實安全「吹哨人」獎勵政策。《通知》又說，對主動報告重大安全風險、重大事故隱患的有功人員實行重獎，「根據貢獻程度及時兌現獎勵」。

與此同時，中國民航工會即日起至9月，在全行業開展「我是吹哨人——民航職工群眾性安全隱患排查暨合理化建議」大徵集活動，要求建議要圍繞組織管理、安全風險防控等方面存在的問題，做到「一事一議、一事一策」。

局長上周稱要歡迎吹哨人

在上周五（13日），民航局長馮正霖召開4月安全運行形勢分析會，強調受疫情反覆衝擊，民航運輸生產形勢不容樂觀，前期的紓困政策正陸續落地，對緩解企業經營壓力、穩定民航業發展基本盤起到重要作用。他強調要以「時時放心不下」的責任感，勇於面對問題吹哨，要求一線員工發現風險隱患後第一時間報告，各級領導幹部要歡迎「吹哨人」。

東航墜機事件後，航空公司在疫情下削減營運成本，機師在疫下的心理狀况備受關注。根據日前發布的《2021年民航行業發展統計公報》，2021年民航全行業虧損842.5億人民幣，運輸總周轉量及旅客運輸量雖較2020年增長，但總量只相當於2019年的約六成。

廈航：機師跳樓非謠言 但非網傳情况

另外，18日有關「廈門航空飛行員跳樓」的消息在網絡上流傳。據公眾號「航旅速報」發文稱，多個消息來源確認，廈門航空一位90後機師跳樓，事情發生在隔離期間，具體原因還在調查。《中國基建報》稱，19日廈門航空公關部一位工作人員表示，該消息「不算謠言，但也不是網傳的情况」，「是偶發事件，有一個禮拜了」。工作人員表示，此事警方正在調查中，後期或會發布官方通報。