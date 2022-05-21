加拿大禁華為、中興參與5G 華斥配合美打壓 將嚴肅評估

4G亦須限時移除

據路透社，加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）和公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）19日召開記者會，公布有關決定。商鵬飛稱，有關決定是基於國家安全，「經過安全部門全面評估，以及徵詢我們的最緊密盟友」。

按照加拿大政府要求，已安裝有關裝置的當地企業，要在2024年6月或之前移除；在2027年12月或之前，任何現有的華為、中興4G設備和管理服務須移除或終止。報道指，中國剛取消對加拿大油菜籽進口的3年限制，但加拿大最新決定將令兩國關係蒙上新陰影。

中國駐加使館19日表示，華為、中興始終保持非常好的網絡安全紀錄，形容加方「嚴重泛化國家安全概念」、「配合美國打壓中國企業」，中方將全面嚴肅評估事件，並採一切必要手段維護中國企業合法權益。中國外交部昨表示，此舉完全違背市場經濟原則和自由貿易規則，嚴重損害中國企業正當權益，中方堅決反對。中國商務部稱，中方將評估加拿大政府措施對中國企業造成的影響，並保留採取一切必要手段的權利。

商務部：保留採取必要手段權利

華為加拿大分公司稱失望，認為這是政治決定，主要來自美國政治壓力，又稱仍有1500名員工在加拿大，多從事研發工作以及銷售產品，而且會繼續做。

華為在加拿大有14年經營史，中興通訊加拿大公司則於2005年成立。受當地政治壓力影響，加拿大三大運營商未選擇華為和中興參與5G建設。同屬「五眼聯盟」的美國、英國、澳洲和新西蘭，早前先後禁止或限制用華為5G設備。