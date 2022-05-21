專家批封控 遭鍾南山基金會撤銜 常榮山星媒撰文 指次生災害大促調整

官網刊出通告後撤回 雙方未回應

根據廣東省鍾南山醫學基金會5月12日發出的通告，稱常榮山在任該基金會專家顧問庫（第一批）期間，超出專家顧問庫專家權限，未經審批備案和同意，即以「鍾南山醫學基金會入庫專家」名義於5月5日在《聯合早報》發表〈常榮山：中國冠病甲類控制該修改了〉文章，對基金會造成嚴重不良影響，並嚴重損害基金會的聲譽和形象；又稱由即日起撤銷常榮山專家顧問資格，並要求其郵寄退回聘書原件並刪除相關圖片。

基金會：未經同意用「會方專家」名義 《聯合早報》網站文章未見

不過，該通告13日在基金會官網「通知公告」欄刊出後，後來被刪除，昨日該網顯示的最新一份通告是3月28日「關於杭州遠舟醫療科技有限公司相關不實宣傳的嚴正聲明」。記者昨日致電該基金會「諮詢熱線」，但一直無人接聽。而在15日還出席《經濟觀察報》講座，談論「全球新冠肺炎疫情現狀和展望」的常榮山，也暫未回應事件。

昨日在《聯合早報》網站仍能見到常榮山的文章，標題和通告所說一樣，但文末顯示的作者身分是武漢大學分子病毒學碩士、流行病現場調查專家，並非「鍾南山醫學基金會入庫專家」。

常榮山在文中稱，中國政府在2020年1月20日公告把冠病納入法定傳染病，並定為「乙類管理、甲類控制」。他說，甲類控制是對正常生活按下「暫停鍵」，是不得已而為之的極端全社會封控方式。

文中稱，現在中國的甲類控制已經由高、中風險區式封控，優化改進為封控區、管控區、防範區「三區防控」，造成城區間人流、物流被嚴重阻遏。常榮山說，省級城市或縣，在只發現幾宗的情况下也按照甲類封控搞三區，實際效果是「封城」，「黑龍江綏芬河已封城60天，類似的還有雲南瑞麗市。最近的上海疫情次生災害，很難用數據統計」。

超過「低強度流行」損失 促生命生計間找平衡

常榮山稱，疫苗已阻止高傳播力的冠病流行株對醫療系統造成衝擊，但甲類控制對底層群體、正常醫療系統和經濟造成的次生災害，已高於低強度流行和過當封控造成的損失，「衛生行政部門負有法定調整義務，不及時調整，將構成違法行政行為」。他又提議中國衛健委及早組織流行病學等領域專家召開研討會，「提議修改『甲類管理』，探討可持續的防控模式，應對未來變異株可能的低烈度流行，在保護國民生命、維繫正常生計兩者之間找到平衡」。

在常榮山文章刊出同日，中共中央政治局召開常委會議，中共總書記習近平強調要毫不動搖堅持「動態清零」，「堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」。早在4月6日，中國工程院院士鍾南山和呼吸疾病國家重點實驗室副研究員關偉傑曾在中科院英文學術期刊《國家科學評論》發表文章，指「動態清零無法長期持續」，後該文遭當局下架。

（新冠疫情）

明報記者

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