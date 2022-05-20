微信永久禁群聊 章詒和：曾轉貼「他」不會連任

明報記者 王聖辰

談及微信被限制使用，電話那端的章詒和難掩憤怒，稱今次當局對她的做法「相當殘酷」。章詒和的微信帳號目前已無法使用「群聊」和「朋友圈」兩項功能，即她既無法創建或參與任何超過3人的群聊，亦無法發布個人動態或查看其他聯繫人更新的動態，僅剩「單對單」與微信好友聯絡這基礎功能。

無法重新註冊 斥比封號更甚

章詒和所描述的微信使用限制，過往鮮有施加於普通微信用戶。一般違反微信審查機制的個人帳號，最嚴重會遭封號處理，章詒和認為其情况比被直接銷號惡劣，「因為封號我可以再重新註冊，但現在的情况是我根本無法再重新註冊，這種懲罰是永久性的」，「我問了從事信息產業方面的朋友，說我微信被限制的程度屬於最嚴重等級」。

微信突被關停多個重要功能，章詒和指對其生活影響嚴重，令其與友人、學生日常聯絡更困難。章認為，今次事件或源於數周前她轉發的一則朋友圈內容，「那條內容大概有4句話，每句都是4個字，其中最後一句話是說『他』應該『不再連任』」，對於這個「他」，電話中章詒和始終不願提及名字。她說正是這條朋友圈觸發了今次限號懲罰，但這並非她原創，「我是轉載一位朋友的話，我那位朋友微信都沒有事，我的卻成了這樣」。

兩會冬奧期間警上門 便衣跟蹤

對於始料未及的微信被限，章詒和稱當局近期對她個人權益的損害超過以往，並認為事件早有迹可尋。「我肯定這是公安做的」，章詒和指今年初全國兩會和北京冬奧時，曾有幾名公安敲她家門，她未有應門，此後她察覺被便衣警跟蹤，「有次我去咖啡館見朋友，有個便衣緊跟着我，直到我回了家才走掉」。

友人遭公安要求簽紙「不再來往」

「包括我們今天的通話訪問，都是受監聽的」，章詒和對記者說，「他們當我是暗藏的階級敵人了」。不過她亦表示，自己目前遭遇不算最嚴重。「有些朋友的情况更甚過我」，她說一名與其有工作聯絡的朋友，曾因微信上有過溝通，後被「5名公安輪番談話」，更要求其「寫下書面保證、簽字蓋章，表明不再與章詒和來往」才作罷。她的朋友、當年曾為「雷洋案」發聲的異見人士謝小玲，家門曾「被穿制服的警察把守，每逢『大日子』就會給她打電話」。雖然自己尚未有如此遭遇，「但如果他們敢這樣對我，我一定提菜刀相見，大不了就是一條命」，章說。

在網絡世界，一向直言不諱的章詒和是當代為數不多被公眾敬稱「先生」的女性意見領袖。對於當局目前的做法，她憂慮「將會持續下去」，「但我仍會堅持說真話，該說的還要說，該做的還要做」。